В Израиле пригрозили ударом по С-300 в случае поражения из них израильских самолетов

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Израиль в случае поражения своих самолетов из поставленных Сирии систем С-300 может ударить по этим установкам.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник российским журналистам министр по делам Иерусалима, вопросам защиты окружающей среды и культурного наследия Израиля, сопредседатель российско-израильской межправкомиссии Зеэв Элькин.

"Поставляя подобного рода оружие сирийцам, Россия несет частичную ответственность за его использование, - сказал он. - Как правило, Израиль на атаки на свою территорию и свои самолеты реагирует в первую очередь не международными демаршами, а практическими действиями, которые несомненно произойдут при таком исходе [поражении израильских самолетов из систем С-300 с территории Сирии] против установок, из которых будет произведен обстрел израильской территории, самолетов".