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В Израиле при нападении террориста погибли два человека

В Израиле при нападении террориста погибли два человека Двое израильтян погибли при нападении мужчины с ножом в городе Холон в центре Израиля, еще двое получили ранения.
Другие страны
4 августа 2024 г. 12:12
В Израиле при нападении террориста погибли два человека

Двое израильтян погибли при нападении мужчины с ножом в городе Холон в центре Израиля, еще двое получили ранения.

Как передает Report, об этом пишет The Times of Israel со ссылкой на полицию и медиков.

Сотрудники службы скорой помощи Magen David Adom сообщили, что жертвы нападения находились в трех разных местах, примерно в 500 м друг от друга.

"На месте происшествия погибла 66-летняя женщина, еще один пожилой мужчина умер в больнице. Также в критическом состоянии находится 68-летний пострадавший, еще один мужчина в возрасте 26 лет получил травмы средней степени тяжести", - уточняет издание.

Отмечается, что по нападавшему открыли огонь полицейские, он скончался в больнице, инцидент назвали терактом.

По данным правоохранительных органов, нападавшего застрелил офицер полиции, который прибыл на место происшествия. Мужчину опознали как 34-летнего жителя города Сальфит на Западном берегу Амара Одеха, у которого не было разрешения на въезд в Израиль, говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке İsraildə terrorçunun hücumu zamanı iki nəfər ölüb, xəsarət alanlar var

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