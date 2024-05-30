В Израиле предложили распустить парламент

Израильские парламентарии подали законопроект о роспуске парламента вслед за призывами оппозиции к проведению досрочных выборов в стране.

Израильские парламентарии подали законопроект о роспуске парламента вслед за призывами оппозиции к проведению досрочных выборов в стране.

Как передает Report, об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на заявление автора законопроекта депутата Пнины Тамано-Шаты из партии "Национальное единство".

"7 октября стало катастрофой, которая требует от нас вернуться назад и заслужить доверие народа. Выстроить широкое и стабильное правительство единства, которое поведет нас к безопасности перед лицом огромных вызовов в безопасности, экономике и, превыше всего, в израильском обществе", - говорится в заявлении.

Ранее сам лидер партии Бени Ганц призывал к проведению досрочных выборов к сентябрю 2024 года. Партия премьера Биньямина Нетаньяху "Ликуд" отвергла это предложение.