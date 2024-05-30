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В Израиле предложили распустить парламент

В Израиле предложили распустить парламент Израильские парламентарии подали законопроект о роспуске парламента вслед за призывами оппозиции к проведению досрочных выборов в стране.
Другие страны
30 мая 2024 г. 19:49
В Израиле предложили распустить парламент

Израильские парламентарии подали законопроект о роспуске парламента вслед за призывами оппозиции к проведению досрочных выборов в стране.

Как передает Report, об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на заявление автора законопроекта депутата Пнины Тамано-Шаты из партии "Национальное единство".

"7 октября стало катастрофой, которая требует от нас вернуться назад и заслужить доверие народа. Выстроить широкое и стабильное правительство единства, которое поведет нас к безопасности перед лицом огромных вызовов в безопасности, экономике и, превыше всего, в израильском обществе", - говорится в заявлении.

Ранее сам лидер партии Бени Ганц призывал к проведению досрочных выборов к сентябрю 2024 года. Партия премьера Биньямина Нетаньяху "Ликуд" отвергла это предложение.

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Версия на азербайджанском языке İsraildə parlamentin buraxılması ilə bağlı qanun layihəsi təqdim edilib

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