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В Израиле погибли 23 гражданина Украины

В Израиле погибли 23 гражданина Украины В результате нападения ХАМАС на Израиль погибли 23 гражданина Украины.
Другие страны
18 октября 2023 г. 17:05
В Израиле погибли 23 гражданина Украины

В результате нападения ХАМАС на Израиль погибли 23 гражданина Украины.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил посол Израиля в Украине Михаил Бродский.

Из-за боевых действий из Израиля уже выехали около 450 украинцев.

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сообщил о том, что следующий эвакуационный рейс из Тель-Авива планируется на 19 октября. На сегодняшний день из Израиля организовано три эвакуационных рейса.

"Всего вывезено около 450 граждан и спрос на эвакуацию существенно упал. Это означает, что те, кто пытались срочно эвакуироваться, уже выехали", - отметил посол в эфире телемарафона.

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Версия на английском языке 23 Ukrainian citizens killed in Israel
Версия на азербайджанском языке İsraildə 23 Ukrayna vətəndaşı həlak olub

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