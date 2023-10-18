В Израиле погибли 23 гражданина Украины

В результате нападения ХАМАС на Израиль погибли 23 гражданина Украины.

В результате нападения ХАМАС на Израиль погибли 23 гражданина Украины.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил посол Израиля в Украине Михаил Бродский.

Из-за боевых действий из Израиля уже выехали около 450 украинцев.

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сообщил о том, что следующий эвакуационный рейс из Тель-Авива планируется на 19 октября. На сегодняшний день из Израиля организовано три эвакуационных рейса.

"Всего вывезено около 450 граждан и спрос на эвакуацию существенно упал. Это означает, что те, кто пытались срочно эвакуироваться, уже выехали", - отметил посол в эфире телемарафона.