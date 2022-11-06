О нас

В Израиле подтвердили, что консультации по кабмину начнутся 9 ноября

В Израиле подтвердили, что консультации по кабмину начнутся 9 ноября Президент Израиля Ицхак Герцог 9 ноября приступит к консультациям с представителями парламентских партий по вопросу формирования нового кабинета министров.
Другие страны
6 ноября 2022 г. 16:39
В Израиле подтвердили, что консультации по кабмину начнутся 9 ноября

Президент Израиля Ицхак Герцог 9 ноября приступит к консультациям с представителями парламентских партий по вопросу формирования нового кабинета министров.

Письма с соответствующим уведомлением направлены в воскресенье представителям всех политических сил, вошедших в Кнессет (парламент) по итогам прошедших 1 ноября досрочных выборов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении канцелярии главы еврейского государства.

"С получением официальных результатов выборов в Кнессет 25-го созыва президент Ицхак Герцог начнет в среду раунд консультаций с представителями парламентских групп, избранных в Кнессет, после чего он поговорит с кандидатами, рекомендованными парламентскими группами для получения мандата на формирование правительства", - заявил генеральный директор президентской канцелярии Эяль Швики.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Правительство Индии разрешило экспорт 6 млн тонн сахара до 31 мая
Правительство Индии разрешило экспорт 6 млн тонн сахара до 31 мая
6 ноября 2022 г. 15:58
В Польше начались военные учения PUMA-2022 с участием стран НАТО
В Польше начались военные учения PUMA-2022 с участием стран НАТО
6 ноября 2022 г. 14:44
В Сирии нейтрализован лидер группировки PKK/YPG
В Сирии нейтрализован лидер группировки PKK/YPG
6 ноября 2022 г. 14:34
В Шарм-эш-Шейхе началась церемония открытия Конференции ООН по климату
В Шарм-эш-Шейхе началась церемония открытия Конференции ООН по климату
6 ноября 2022 г. 14:28
Спасены 15 пассажиров танзанийского самолета, который упал в озеро Виктория
Спасены 15 пассажиров танзанийского самолета, который упал в озеро Виктория
6 ноября 2022 г. 14:11
Пекинский марафон состоялся после двухлетнего перерыва
Пекинский марафон состоялся после двухлетнего перерыва
6 ноября 2022 г. 13:41
В Британии объявили выходной день по случаю коронации Карла III
В Британии объявили выходной день по случаю коронации Карла III
6 ноября 2022 г. 12:43
В Испании сообщили о гибели четырех человек в результате наезда машины
В Испании сообщили о гибели четырех человек в результате наезда машины
6 ноября 2022 г. 12:29
ВМС Шри-Ланки арестовали 15 индийских рыбаков за лов в ланкийских водах
ВМС Шри-Ланки арестовали 15 индийских рыбаков за лов в ланкийских водах
6 ноября 2022 г. 11:59
Число случаев COVID-19 в мире превысило 632,4 млн
Число случаев COVID-19 в мире превысило 632,4 млн
6 ноября 2022 г. 10:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi