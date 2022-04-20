В Израиле отменят требование о ношении масок в помещениях

Предписание об обязательном ношении защитных масок в помещениях, введенное ранее для предупреждения распространения коронавируса в Израиле, отменяется с вечера 23 апреля.

Предписание об обязательном ношении защитных масок в помещениях, введенное ранее для предупреждения распространения коронавируса в Израиле, отменяется с вечера 23 апреля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в среду канцелярия премьера.

"Принятое решение не распространяется на места с высоким потенциалом заражения (больницы, дома престарелых, роддома, авиарейсы) и людей, находящихся на пути к месту прохождения карантина", - добавили в канцелярии.

Предписание об обязательном ношении защитных масок на улице в Израиле было отменено в середине апреля 2021 года, а в помещениях - с середины июня прошлого года. Однако, после появления в стране "дельта"-штамма коронавируса 25 июня 2021 года было принято решение возобновить действие требования о ношении защитных масок в закрытых пространствах.

За истекшие сутки врачи выявили в Израиле 4 583 заразившихся коронавирусом, сообщила в среду пресс-служба Минздрава.