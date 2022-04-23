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В Израиле отменили требование носить маски в помещениях

В Израиле отменили требование носить маски в помещениях В Израиле отменено действовавшее с апреля 2020 года требование об обязательном ношении защитных масок в закрытых помещениях.
Другие страны
23 апреля 2022 г. 23:49
В Израиле отменили требование носить маски в помещениях

В Израиле отменено действовавшее с апреля 2020 года требование об обязательном ношении защитных масок в закрытых помещениях.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Times of Israel.

20 апреля канцелярия израильского премьера сообщила, что "в связи со снижением заболеваемости коронавирусом премьер-министр Нафтали Беннет и министр здравоохранения Ницан Горовиц приняли решение об отмене обязательного ношения масок в закрытых помещениях". В ведомстве главы кабмина уточнили, что "решение об отмене требования о ношении масок в помещениях не распространяется на места с высоким потенциалом заражения коронавирусом", включая "больницы, дома престарелых, роддома, авиарейсы", а также на "людей, находящихся на пути к месту прохождения карантина".

Предписание об обязательном ношении защитных масок на улице в Израиле было отменено в середине апреля 2021 года.

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