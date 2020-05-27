В Израиле открылись рестораны, бары, пабы и бассейны

В Израиле в среду вступили в силу послабления в карантинном режиме, утверждённые правительством.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, открылись кафе, рестораны, бары, пабы, бассейны.

Послабления были утверждены накануне поздно вечером в ходе телефонной конференции кабинета министров. Вместе с тем все еще сохраняются требования соблюдать социальную дистанцию и носить маски в общественных местах.

Отметим, что в Израиле отмечен 16 771 случай заражения коронавирусом, 14 486 человек излечились, 281 скончался.