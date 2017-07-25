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    В Израиле от ожирения умирают ежегодно около 10 тысяч человек

    Израиль находится на одном из ведущих мест в мире по употреблению сахара

    Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ В Израиле ежегодно умирают от ожирения и неправильного питания около 10 тысяч человек, что составляет 23% от общего числа смертей в стране. Как сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ, об этом говорится в отчете министерства здравоохранения этой страны.

    Кроме того, Израиль находится на одном из ведущих мест в мире по употреблению сахара. Согласно отчету, 41% девочек-подростков и 45% мальчиков ежедневно употребляют сладкие напитки.

    Также в отчете отмечается, что свыше 50% населения страдают излишним весом, а 10% - диабетом. 30% детей от 7 класса и старше также страдают ожирением.

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