В Израиле от коронавируса умерли 193 человека

Cегодня министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по коронавирусу. На данный момент в стране зарегистрировано 14 882 заболевших COVID-19 (290 новых за сутки). 193 заболевших умерли (2 за сутки), сообщает Report.

139 в тяжелом состоянии (107 из них в настоящее время подключены к аппаратам ИВЛ), 101 средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко. Отмечается, что в течение последней недели число тяжелобольных постепенно сокращается.

5 685 выздоровели после коронавируса (темпы выздоровления выше темпов выявления новых заболевших). 421 заболевших в больницах, 6 102 болеют в домашних условиях, 2 501 – в специально оборудованных помещениях гостиниц.

19 апреля правительство утвердило предложения по ослаблению режима карантина в Израиле. Согласно утвержденным предложениям, на рабочих местах смогут находиться до 30% сотрудников (или 10 человек).