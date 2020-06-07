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В Израиле от COVID-19 умерли почти 300 человек

​В Израиле от COVID-19 умерли почти 300 человек

В Израиле за сутки от коронавируса скончались три человека, что увеличивает общее число жертв до 298.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщает минздрав страны.

Отмечается, что всего в стране коронавирусом заразились 17 863, выздоровел 15 091 человек. Сейчас в тяжелом состоянии находятся 27 пациентов, 23 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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