В Израиле опровергли заявления о планах передать Киеву оружие российского производства

В Израиле опровергли заявления, что Киеву планируется передать оружие российского производства, конфискованное в ходе боев с ливанской группировкой "Хезболлах".
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По ее данным, замглавы МИД Израиля Шаррен Хаскель на встрече с украинским послом Евгением Корнийчуком 21 января не предлагала этого, а говорила о передаче оружия еще до назначения на должность в ноябре 2024 года.
Дипломат в частном порядке выдвинула законопроект с соответствующим предложением, однако после вступления на пост замглавы МИД отозвала свою подпись, уточняет СМИ.
В материале говорится, что Израиль не планирует пересматривать свою позицию относительно военной помощи Украине, речь идет о законопроекте, который так и не был принят.
Напомним, что о передаче оружия заявило посольство Украины в Израиле по итогам встречи Корнийчука и Хаскель.