В Израиле опровергли заявления о планах передать Киеву оружие российского производства

В Израиле опровергли заявления, что Киеву планируется передать оружие российского производства, конфискованное в ходе боев с ливанской группировкой "Хезболлах".

В Израиле опровергли заявления, что Киеву планируется передать оружие российского производства, конфискованное в ходе боев с ливанской группировкой "Хезболлах".

Как передает Report , с таким утверждением выступила радиостанция Kan.

По ее данным, замглавы МИД Израиля Шаррен Хаскель на встрече с украинским послом Евгением Корнийчуком 21 января не предлагала этого, а говорила о передаче оружия еще до назначения на должность в ноябре 2024 года.

Дипломат в частном порядке выдвинула законопроект с соответствующим предложением, однако после вступления на пост замглавы МИД отозвала свою подпись, уточняет СМИ.

В материале говорится, что Израиль не планирует пересматривать свою позицию относительно военной помощи Украине, речь идет о законопроекте, который так и не был принят.

Напомним, что о передаче оружия заявило посольство Украины в Израиле по итогам встречи Корнийчука и Хаскель.