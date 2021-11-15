В Израиле одобрили вакцинацию от COVID-19 детей 5-11 лет

Генеральный директор израильского министерства здравоохранения Нахман Аш утвердил рекомендацию экспертного совета федерального ведомства о проведении вакцинации от COVID-19 среди детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Генеральный директор израильского министерства здравоохранения Нахман Аш утвердил рекомендацию экспертного совета федерального ведомства о проведении вакцинации от COVID-19 среди детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявила пресс-служба минздрава Израиля.

Уточняется, что прививать детей этой возрастной категории от коронавируса планируется препаратом Pfizer.

"Генеральный директор министерства здравоохранения Нахман Аш принял рекомендацию экспертного совета вакцинировать от коронавируса детей в возрасте 5-11 лет", - говорится в сообщении.

Рекомендацию прививать от коронавирусной инфекции детей этой возрастной группы дал экспертный совет минздрава Израиля 10 ноября.