В Израиле одобрили строительство почти 2 тыс. домов на Западном берегу Иордана

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Военно-политический кабинет Израиля единогласно одобрил строительство первого за многие годы еврейского поселения на Западном берегу реки Иордан.

Об этом говорится на странице премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху в Facebook, передает Report.

“Военно-политический кабинет, возглавляемый премьер-министром Биньямином Нетаньяху, единогласно одобрил создание нового поселения для жителей Амона, в районе долины Шилох,” — говорится в сообщении.

Как отмечается, планируется построить около двух тыс. домов.