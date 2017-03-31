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    В Израиле одобрили строительство почти 2 тыс. домов на Западном берегу Иордана

    Об этом говорится на странице премьер-министра страны в Facebook

    Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Военно-политический кабинет Израиля единогласно одобрил строительство первого за многие годы еврейского поселения на Западном берегу реки Иордан.

    Об этом говорится на странице премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху в Facebook, передает Report.

    “Военно-политический кабинет, возглавляемый премьер-министром Биньямином Нетаньяху, единогласно одобрил создание нового поселения для жителей Амона, в районе долины Шилох,” — говорится в сообщении.

    Как отмечается, планируется построить около двух тыс. домов.

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