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В Израиле обнаружили новый штамм COVID-19

В Израиле обнаружили новый штамм COVID-19 Новый вариант коронавируса AY.4.2, который может стать более заразным, чем штамм "дельта", обнаружен у вернувшегося из-за границы в Израиль ребенка.
Другие страны
20 октября 2021 г. 00:09
В Израиле обнаружили новый штамм COVID-19

Новый вариант коронавируса AY.4.2, который может стать более заразным, чем штамм "дельта", обнаружен у вернувшегося из-за границы в Израиль ребенка.

Как передает Report, об этом сообщает 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на минздрав страны.

"Штамм AY.4.2, который ранее был обнаружен в нескольких европейских странах, был идентифицирован в Израиле у 11-летнего мальчика, который вернулся из-за границы и уже был протестирован в аэропорту Бен-Гуриона", - говорится в публикации.

Отмечается, что ребенок после возвращения из-за границы находился в изоляции и ни с кем не контактировал.

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