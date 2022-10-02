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В Израиле неизвестный открыл стрельбу по автобусу, есть пострадавший

В Израиле неизвестный открыл стрельбу по автобусу, есть пострадавший Неизвестный обстрелял автобус и автомобиль на Западном берегу реки Иордан в Израиле.
Другие страны
2 октября 2022 г. 10:29
В Израиле неизвестный открыл стрельбу по автобусу, есть пострадавший

Неизвестный обстрелял автобус и автомобиль на Западном берегу реки Иордан в Израиле.

Как передает Report, об этом заявила Армия обороны страны на своей странице в Twitter.

"Сегодня утром недалеко от города Наблус было совершено нападение со стрельбой на транспортное средство и автобус", - отмечается в сообщении.

Водитель транспортного средства получил ранения и был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.

Военнослужащие, прибывшие на место инцидента, ведут поиски подозреваемых. Подробная информация не приводится.

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