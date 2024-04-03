В Израиле неизвестные совершили наезд на полицейских

Четверо полицейских пострадали в результате нападения неизвестных в городе Кохав-Яир, расположенном в центральном районе Израиля в 40 км к северо-востоку от Тель-Авива.

Четверо полицейских пострадали в результате нападения неизвестных в городе Кохав-Яир, расположенном в центральном районе Израиля в 40 км к северо-востоку от Тель-Авива.

Как передает Report со ссылкой на газету The Jerusalem Post, нападение произошло в среду, недалеко от контрольно-пропускного пункта "Элиягу". Неизвестные на автомобиле сбили четверых полицейских, тяжело ранив одного из них и причинив травмы средней тяжести остальным. После этого один из правонарушителей попытался нанести ножевые ранения охранникам на КПП и был нейтрализован, второй скрылся с места происшествия на автомобиле.

Отмечается, что полиция Израиля начала расследование обстоятельств произошедшего, основной версией считается теракт. Служба безопасности и Армия обороны Израиля прочесывают местность и выслеживают второго террориста.