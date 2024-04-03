О нас

В Израиле неизвестные совершили наезд на полицейских

В Израиле неизвестные совершили наезд на полицейских Четверо полицейских пострадали в результате нападения неизвестных в городе Кохав-Яир, расположенном в центральном районе Израиля в 40 км к северо-востоку от Тель-Авива.
Другие страны
3 апреля 2024 г. 07:41
В Израиле неизвестные совершили наезд на полицейских

Четверо полицейских пострадали в результате нападения неизвестных в городе Кохав-Яир, расположенном в центральном районе Израиля в 40 км к северо-востоку от Тель-Авива.

Как передает Report со ссылкой на газету The Jerusalem Post, нападение произошло в среду, недалеко от контрольно-пропускного пункта "Элиягу". Неизвестные на автомобиле сбили четверых полицейских, тяжело ранив одного из них и причинив травмы средней тяжести остальным. После этого один из правонарушителей попытался нанести ножевые ранения охранникам на КПП и был нейтрализован, второй скрылся с места происшествия на автомобиле.

Отмечается, что полиция Израиля начала расследование обстоятельств произошедшего, основной версией считается теракт. Служба безопасности и Армия обороны Израиля прочесывают местность и выслеживают второго террориста.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Стефан Антич: Диалог с соседями и региональное сотрудничество принесет Армении больше дивидендов
Стефан Антич: Диалог с соседями и региональное сотрудничество принесет Армении больше дивидендов
29 марта 2024 г. 17:22
Тейс: Конференция в Брюсселе может стать очередной угрозой для мира на Южном Кавказе
Тейс: Конференция в Брюсселе может стать очередной угрозой для мира на Южном Кавказе
29 марта 2024 г. 14:07
Эксперт: Пашинян хочет заручиться поддержкой западных покровителей, но это может привести в тупик
Эксперт: Пашинян хочет заручиться поддержкой западных покровителей, но это может привести в тупик
28 марта 2024 г. 16:00
Ник Медич: COP - важная платформа для обсуждения насущных вопросов борьбы с изменением климата
Ник Медич: COP - важная платформа для обсуждения насущных вопросов борьбы с изменением климата
27 марта 2024 г. 15:28
Глава ИВ: Возвращение жителей в Ходжалы начнется в мае
Глава ИВ: Возвращение жителей в Ходжалы начнется в мае
27 марта 2024 г. 13:09
Азербайджан и Камбоджа намерены развивать туризм: возможны комбинированные туры во Вьетнам и Лаос
Азербайджан и Камбоджа намерены развивать туризм: возможны комбинированные туры во Вьетнам и Лаос
25 марта 2024 г. 15:08
Шаффер: Эксплуатация Мецаморской АЭС - угроза населению самой Армении, не только региона
Шаффер: Эксплуатация Мецаморской АЭС - угроза населению самой Армении, не только региона
25 марта 2024 г. 13:00
Ник Медич: Развитые страны должны быть на передовой в борьбе с изменением климата
Ник Медич: Развитые страны должны быть на передовой в борьбе с изменением климата
20 марта 2024 г. 10:35
Теодор Дечев: Азербайджан стал одним из основ энергетической безопасности Болгарии
Теодор Дечев: Азербайджан стал одним из основ энергетической безопасности Болгарии
19 марта 2024 г. 15:10
Андрей Боич: Климатическая политика должна быть увязана с экономическими вопросами
Андрей Боич: Климатическая политика должна быть увязана с экономическими вопросами
19 марта 2024 г. 13:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi