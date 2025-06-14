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В результате четвертой волны иранских атак по Израилю погибли двое, пострадал 21 человек

В результате четвертой волны иранских атак по Израилю погибли двое, пострадал 21 человек По меньшей мере 13 человек пострадали в результате последней, четвертой волны иранских атак по территории Израиля.
Другие страны
14 июня 2025 г. 08:03
В результате четвертой волны иранских атак по Израилю погибли двое, пострадал 21 человек

Не менее 21 человека пострадал, еще двое погибли в результате утренней атаки Ирана по территории Израиля.

Как передает Report, об этом сообщил израильский портал Ynet со ссылкой на Национальную медицинскую службу.

По ее данным, мужчина около 30 лет скончался от полученных ранений, не выжила еще одна женщина, госпитализированная в критическом состоянии.

В Службе также отметили, что в результате ударов были разрушены по меньшей мере шесть зданий.

07:44

По меньшей мере 13 человек пострадали в результате последней, четвертой волны иранских атак по территории Израиля.

Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщила израильская Национальная медицинская служба (Magen David Adom).

По ее сведениям, состояние одного из пострадавших оценивается как критическое, еще один госпитализирован в тяжелом состоянии.

На фотографии, опубликованной службой, видно обрушившееся здание и другие разрушения.

Ранее сообщалось, что в результате иранских атак в ночь на субботу пострадали 63 человека, одна женщина скончалась от полученных ранений.

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Версия на английском языке Two dead, 21 injured in Iran's fourth wave of attacks on Israel
Версия на азербайджанском языке İranın İsrailə dördüncü dalğa hücumları nəticəsində 2 nəfər ölüb, 21 nəfər yaralanıb – YENİLƏNİB

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