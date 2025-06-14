В результате четвертой волны иранских атак по Израилю погибли двое, пострадал 21 человек

По меньшей мере 13 человек пострадали в результате последней, четвертой волны иранских атак по территории Израиля.

Не менее 21 человека пострадал, еще двое погибли в результате утренней атаки Ирана по территории Израиля.

Как передает Report , об этом сообщил израильский портал Ynet со ссылкой на Национальную медицинскую службу.

По ее данным, мужчина около 30 лет скончался от полученных ранений, не выжила еще одна женщина, госпитализированная в критическом состоянии.

В Службе также отметили, что в результате ударов были разрушены по меньшей мере шесть зданий.

07:44

По меньшей мере 13 человек пострадали в результате последней, четвертой волны иранских атак по территории Израиля.

Как передает Report , об этом в соцсети Х сообщила израильская Национальная медицинская служба (Magen David Adom).

По ее сведениям, состояние одного из пострадавших оценивается как критическое, еще один госпитализирован в тяжелом состоянии.

На фотографии, опубликованной службой, видно обрушившееся здание и другие разрушения.

Ранее сообщалось, что в результате иранских атак в ночь на субботу пострадали 63 человека, одна женщина скончалась от полученных ранений.