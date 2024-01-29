В Израиле назвали конструктивной встречу по Газе в Европе

Встреча с участием глав разведок Египта, Израиля, США и премьер-министра Катара в Европе по ситуации в секторе Газа была конструктивной, хотя сохраняются серьезные расхождения.

Встреча с участием глав разведок Египта, Израиля, США и премьер-министра Катара в Европе по ситуации в секторе Газа была конструктивной, хотя сохраняются серьезные расхождения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила канцелярия премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху.

"Встреча была конструктивной", - говорится в заявлении. "Остаются значительные расхождения, которые стороны продолжат обсуждать в ходе дополнительных встреч на предстоящей неделе", - добавили в канцелярии.

"Во встрече, состоявшейся в Европе, приняли участие глава "Моссада" Давид Барнеа, руководитель ШАБАК (Служба общей безопасности - ред.) Ронен Бар, генерал-майор запаса Ницан Алон, директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс, премьер-министр Катара и министр разведки Египта", - уточнили в ведомстве главы израильского правительства.