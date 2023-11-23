В Израиле назвали дату начала освобождения заложников из Газы

Процесс освобождения части удерживаемых в секторе Газа заложников начнется не раньше 24 ноября.

Процесс освобождения части удерживаемых в секторе Газа заложников начнется не раньше 24 ноября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сказал глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби.

"Контакты об освобождении наших заложников продвигаются и продолжаются постоянно. Начало освобождения заложников произойдет в соответствии с изначальным соглашением между сторонами и не ранее пятницы", - говорится в заявлении Ханегби, которое распространила пресс-служба израильского правительства.

Ранее израильское правительство одобрило план, предусматривающий возвращение из сектора Газа по меньшей мере 50 заложников в течение четырех дней, во время которых в анклаве вводится режим прекращения огня. Министерство юстиции Израиля утром 22 ноября опубликовало список из 300 палестинских заключенных, которые могут быть освобождены в рамках соглашения. За освобождение еще 10 заложников Израиль будет на день прекращать боевые действия. По данным израильской стороны, в плену у боевиков находятся более 200 человек.