В Израиле назвали цели ударов по Бейруту

Удары ВВС Израиля по Дахии - южному пригороду Бейрута - наносились 5 июня вечером по заводам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и складам с ними.

Удары ВВС Израиля по Дахии - южному пригороду Бейрута - наносились 5 июня вечером по заводам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и складам с ними.

Как передает Report , об этом в соцсети Х заявил израильский министр обороны Исраэль Кац.

"Мы с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху дали указание Армии обороны Израиля этим вечером атаковать и уничтожить здания в центре района Дахия в Бейруте, использовавшиеся террористической организацией "Хезболлах" для производства и складирования беспилотников", - написал он.

Кац при этом указал, что эти действия были направлены на поддержание режима прекращения огня между Израилем и Ливаном. "Мы продолжим обеспечивать соблюдение правил прекращения огня без компромиссов и не допустим, чтобы какая-либо из сторон создавала угрозы для израильских северных населенных пунктов и всех граждан Государства Израиль", - добавил министр.

Одновременно он возложил ответственность за происходящее на власти Ливана. "Мы считаем ливанское правительство напрямую ответственным за предотвращение нарушений прекращения огня и любой террористической деятельности, направленной против Государства Израиль", - отметил Кац.

Вечером 5 июня пресс-служба израильской армии сообщила о нанесении серии авиаударов по Дахии - южному пригороду ливанской столицы, где базируется шиитская партия "Хезболлах". Целью ударов были заявлены объекты одного из военно-воздушных подразделений боевого крыла "Хезболлах".

Незадолго до этого израильская армия обратилась к жителям районов, где находились цели, с требованием немедленно покинуть свои дома.