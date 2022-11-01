В Израиле начались пятые с 2019 года парламентские выборы

Участки для голосования открылись во вторник в 07:00 по местному времени на досрочных парламентских выборах в Израиле, которые станут уже пятыми с 9 апреля 2019 года.

Участки для голосования открылись во вторник в 07:00 по местному времени на досрочных парламентских выборах в Израиле, которые станут уже пятыми с 9 апреля 2019 года.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, по их итогам определится состав Кнессета (парламента) 25-го созыва, после чего начнется процедура формирования правительственной коалиции и, в случае ее успеха, будут приведены к присяге новое правительство и премьер.

По данным ЦИК, на этих выборах смогут проголосовать 6,78 млн избирателей. Согласно закону, это граждане страны старше 18 лет, находящиеся в день голосования в еврейском государстве или за его пределами в официальных командировках.

Всего на израильской территории будут работать около 12 тыс. участков для голосования. Их двери будут открыты до 22:00. Вскоре после этого будут объявлены результаты экзитполов и начнется подсчет поданных бюллетеней.

Выборы проходят при повышенных мерах безопасности. Для обеспечения порядка в стране в этот день будут задействованы порядка 18 тыс. сотрудников полиции. В свою очередь пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о введении 1 ноября режима блокады палестинских территорий на одни сутки.