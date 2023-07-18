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В Израиле на акциях против судебной реформы задержали 12 протестующих

В Израиле на акциях против судебной реформы задержали 12 протестующих Израильские полицейские задержали 12 участников акций протеста против судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху, возобновившихся во вторник утром в различных районах Израиля.
Другие страны
18 июля 2023 г. 12:20
В Израиле на акциях против судебной реформы задержали 12 протестующих

Израильские полицейские задержали 12 участников акций протеста против судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху, возобновившихся во вторник утром в различных районах Израиля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает радио Kan, отмечая, что один человек получил травмы в результате наезда автомобиля на шоссе на протестующих к северо-востоку от Тель-Авива.

Газета Yediot ahronot отмечает, что во вторник оппозиция проводит еще один "день всеобщего протеста" против судебной реформы. Утром протестующие заблокировали несколько транспортных артерий, в том числе трассу Тель-Авив - Хайфа, шоссе 6, 40 и 531 в различных частях страны. Во второй половине дня ожидаются акции на железнодорожных станциях, а вечером запланирована массовая демонстрация протеста в центре Тель-Авиве, указывает издание, отмечая, что на охрану общественного порядка направлены тысячи полицейских, в том числе конная полиция.

11.27

В Израиле по всей стране с утра 18 июля начались протесты против судебной реформы, СМИ сообщают о первых задержаниях.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на израильские СМИ.

Протестующие пытаются заблокировать крупные автомобильные дороги, в Тель-Авиве перекрыто движение на нескольких улицах. Ha'aretz сообщает, что на севере страны были задержаны два человека, Jerusalem Post пишет о пяти задержанных.

Группа демонстрантов собирается у здания Минобороны Израиля, некоторые приковывают себя к ограде.

Акции планируются также в Иерусалиме, Эйлате, Беэр-Шеве, Петах-Тикве, Ход-Хашароне, Рамат-Гане, Хадере. Как сообщает телеканал №12, на улицах усилено присутствие полиции, чтобы предотвратить столкновения противников и сторонников реформы.

Намеченная правительством реформа должна ограничить возможности Верховного суда контролировать законодательную власть и оценивать законопроекты и решения исполнительной власти. Предполагается, что правительство Израиля получит возможность контролировать ключевые назначения на должности в судебной системе страны, а Кнессет сможет простым большинством голосов отменять решения Верховного суда. Также реформа ограничит полномочия юрисконсультов при правительстве.

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Версия на английском языке Protests against judicial reform erupt in Israel

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