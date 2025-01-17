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В Израиле начали заседание по одобрению сделки с ХАМАС

В Израиле начали заседание по одобрению сделки с ХАМАС Военно-политический кабинет Израиля начал заседание по одобрению сделки с палестинским движением ХАМАС по сектору Газа и освобождению заложников.
Другие страны
17 января 2025 г. 14:39
В Израиле начали заседание по одобрению сделки с ХАМАС

Военно-политический кабинет Израиля начал заседание по одобрению сделки с палестинским движением ХАМАС по сектору Газа и освобождению заложников.

Как передает Report со ссылкой на израильские СМИ, об этом сообщила канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху.

"Началось заседание военно-политического кабинета в канцелярии премьер-министра в Иерусалиме. Ранее состоялась оперативная оценка ситуации по реализации соглашения под руководством премьер-министра Биньямина Нетаньяху с участием переговорной группы, вернувшейся из Дохи", - говорится в сообщении.

В случае одобрения соглашения и вступления его в силу первых заложников могут освободить уже в воскресенье, сообщила ранее канцелярия.

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