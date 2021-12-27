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В Израиле начали в тестовом режиме вводить четвертую дозу вакцину от COVID-19

В Израиле начали в тестовом режиме вводить четвертую дозу вакцину от COVID-19 В Израиле в медицинском центре недалеко от Тель-Авива начали прививать четвертой дозой вакцины от коронавируса COVID-19.
Другие страны
27 декабря 2021 г. 16:27
В Израиле начали в тестовом режиме вводить четвертую дозу вакцину от COVID-19

В Израиле в медицинском центре недалеко от Тель-Авива начали прививать четвертой дозой вакцины от коронавируса COVID-19.

Об этом передает Report со ссылкой на Associated Press.

В медицинском центре Шиба 150 медработникам, которые получили третью, "бустерную" прививку в августе, были введены четвертые дозы вакцины Pfizer. Это делается в рамках исследования, чтобы определить, есть ли смысл в вакцинации четвертой дозой всего населения страны, отмечают израильские СМИ.

Более 4,2 млн из 9,3 млн жителей Израиля уже получили третью дозу вакцины Pfizer.

Ранее в этом месяце группа реагирования на пандемию в Израиле постановила, что любой человек старше 60 лет, а также медицинские работники смогут получить четвертую прививку от COVID-19.

За весь период пандемии в Израиле было выявлено более 1,3 млн случаев заражения коронавирусом и около 8,2 тыс. смертей от последствий заболевания.

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Версия на английском языке Israel trials 4th dose of COVID-19 vaccine

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