В Израиле на военной базе произошел взрыв, есть погибший и раненые

Один израильский военнослужащий умер, еще трое солдат получили ранения различной степени тяжести в результате подрыва боеприпаса на военной базе в центральной части Израиля.

Один израильский военнослужащий умер, еще трое солдат получили ранения различной степени тяжести в результате подрыва боеприпаса на военной базе в центральной части Израиля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Солдат Армии обороны Израиля погиб и еще трое солдат получили ранения в результате взрыва боеприпаса на военной базе в центре страны", - говорится в заявлении.

Военная полиция начала расследование обстоятельств инцидента, выводы будут представлены в военную прокуратуру, добавили в пресс-службе.