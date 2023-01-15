О нас

В Израиле на военной базе произошел взрыв, есть погибший и раненые

В Израиле на военной базе произошел взрыв, есть погибший и раненые Один израильский военнослужащий умер, еще трое солдат получили ранения различной степени тяжести в результате подрыва боеприпаса на военной базе в центральной части Израиля.
Другие страны
15 января 2023 г. 12:42
В Израиле на военной базе произошел взрыв, есть погибший и раненые

Один израильский военнослужащий умер, еще трое солдат получили ранения различной степени тяжести в результате подрыва боеприпаса на военной базе в центральной части Израиля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Солдат Армии обороны Израиля погиб и еще трое солдат получили ранения в результате взрыва боеприпаса на военной базе в центре страны", - говорится в заявлении.

Военная полиция начала расследование обстоятельств инцидента, выводы будут представлены в военную прокуратуру, добавили в пресс-службе.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İsraildə hərbi bazada partlayış olub, ölən və yaralananlar var

Другие новости из категории

На химическом предприятии в Китае произошел взрыв
На химическом предприятии в Китае произошел взрыв
15 января 2023 г. 13:24
News18: все пассажиры и члены экипажа разбившегося в Непале самолета погибли
News18: все пассажиры и члены экипажа разбившегося в Непале самолета погибли
15 января 2023 г. 11:49
Власти Перу объявили ЧП в стране
Власти Перу объявили ЧП в стране
15 января 2023 г. 11:19
WSJ: США и Европа к лету могут остаться без боеприпасов
WSJ: США и Европа к лету могут остаться без боеприпасов
15 января 2023 г. 11:13
Власти Колумбии и повстанцы проведут переговоры на следующей неделе
Власти Колумбии и повстанцы проведут переговоры на следующей неделе
15 января 2023 г. 10:53
Число жертв ракетного удара по многоэтажке в Днепре достигло 18
ФотоЧисло жертв ракетного удара по многоэтажке в Днепре достигло 18
15 января 2023 г. 10:18
Опрос: Жители Германии недовольны спецслужбами страны
Опрос: Жители Германии недовольны спецслужбами страны
15 января 2023 г. 09:58
Число жертв из-за наводнений на Филиппинах достигло 27 человек
Число жертв из-за наводнений на Филиппинах достигло 27 человек
15 января 2023 г. 09:18
Китай вывел на орбиту четырнадцать спутников
Китай вывел на орбиту четырнадцать спутников
15 января 2023 г. 09:07
В Японии COVID могут приравнять к гриппу и отменить рекомендации носить маски
В Японии COVID могут приравнять к гриппу и отменить рекомендации носить маски
15 января 2023 г. 08:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi