В Израиле могут продлить предельный возраст пребывания в резерве на год

Министерства обороны и юстиции Израиля подготовили временное распоряжение об увеличении на один год возраста пребывания в резерве Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) с целью поддержания боеготовности во время продолжающейся военной операции в секторе Газа.

Министерства обороны и юстиции Израиля подготовили временное распоряжение об увеличении на один год возраста пребывания в резерве Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) с целью поддержания боеготовности во время продолжающейся военной операции в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщила израильская радиостанция Kan.

Согласно временной директиве, резервисты, не являющиеся офицерами, будут освобождаться от службы в возрасте 41 года вместо нынешних 40 лет. Возраст освобождения от службы для резервистов-офицеров составит 46 лет вместо 45, а на должностях военных специалистов, где возраст освобождения составляет 49 лет, его продлят до 50 лет.

Радиостанция отмечает, что данное распоряжение должно быть утверждено парламентом страны. По ее данным, цель данной директивы - оставить большее число резервистов на службе в армии на время операции Израиля в секторе Газа, которая, по словам израильских официальных лиц, займет продолжительное время.