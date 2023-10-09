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В Израиле мобилизовали 300 тыс. резервистов

В Израиле мобилизовали 300 тыс. резервистов В армии Израиля заявили, что мобилизовали 300 тыс. резервистов за 48 часов эскалации.
Другие страны
9 октября 2023 г. 12:51
В Израиле мобилизовали 300 тыс. резервистов

В армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что мобилизовали 300 тыс. резервистов за 48 часов эскалации.

Как передает Report, об этом сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари в эфире радио Kan.

По его словам, это стало рекордным числом для такого срока.

"ЦАХАЛ никогда не мобилизовывал так быстро столько резервистов - 300 000 человек за 48 часов", - заявил Хагари.

Он добавил, что военные не испытывают проблем с нехваткой оборудования или техники. По его словам, все поступает в полном объеме.

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Версия на английском языке 300,000 reservists called up by Israel
Версия на азербайджанском языке İsraildə ehtiyatda olan 300 min hərbçi orduya çağırılır

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