В Израиле мобилизовали 300 тыс. резервистов

В армии Израиля заявили, что мобилизовали 300 тыс. резервистов за 48 часов эскалации.

В армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что мобилизовали 300 тыс. резервистов за 48 часов эскалации.

Как передает Report, об этом сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари в эфире радио Kan.

По его словам, это стало рекордным числом для такого срока.

"ЦАХАЛ никогда не мобилизовывал так быстро столько резервистов - 300 000 человек за 48 часов", - заявил Хагари.

Он добавил, что военные не испытывают проблем с нехваткой оборудования или техники. По его словам, все поступает в полном объеме.