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В Израиле миллион человек вакцинировали от коронавируса

В Израиле миллион человек вакцинировали от коронавируса Миллионный житель Израиля получил вакцину от коронавируса.
Другие страны
1 января 2021 г. 17:20
В Израиле миллион человек вакцинировали от коронавируса

Миллионный житель Израиля получил вакцину от коронавируса.

Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в Израиле 20 декабря. На первом этапе вакцину компании Pfizer получили медработники, студенты-медики, сотрудники гериатрических заведений и представители органов власти, которые должны своим примером побудить граждан вакцинироваться. На втором этапе привили граждан старше 60 лет и людей из групп риска.

Кроме того, страна начала 1 ноября клинические испытания собственной вакцины от коронавируса. Испытания пройдут в три фазы, последняя планируется на апрель-май.

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Версия на азербайджанском языке İsraildə koronavirusa qarşı peyvənd olunanların sayı 1 milyona çatdı

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