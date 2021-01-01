В Израиле миллион человек вакцинировали от коронавируса

Миллионный житель Израиля получил вакцину от коронавируса.

Миллионный житель Израиля получил вакцину от коронавируса.

Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в Израиле 20 декабря. На первом этапе вакцину компании Pfizer получили медработники, студенты-медики, сотрудники гериатрических заведений и представители органов власти, которые должны своим примером побудить граждан вакцинироваться. На втором этапе привили граждан старше 60 лет и людей из групп риска.

Кроме того, страна начала 1 ноября клинические испытания собственной вакцины от коронавируса. Испытания пройдут в три фазы, последняя планируется на апрель-май.