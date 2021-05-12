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В Израиле мэр утратил контроль над городом и попросил ввести войска

В Израиле мэр утратил контроль над городом и попросил ввести войска Власти полностью потеряли контроль над израильским городом Лод из-за беспорядков
Другие страны
12 мая 2021 г. 06:31
В Израиле мэр утратил контроль над городом и попросил ввести войска

Власти полностью потеряли контроль над израильским городом Лод из-за беспорядков.

Как передает Report со ссылкой на Times of Israel, об этом заявил мэр Яир Ревиво.

По его словам, столкновения евреев и арабов в расположенном в 20 километрах от Тель-Авива городе являются гражданской войной. Также он рассказал о поджогах синагог, домов и сотен автомобилей. "Сотни арабских головорезов бродят по улицам. Это новая Хрустальная ночь", — заявил он.

В связи с этим он призвал власти страны ввести в город войска. В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал сложившуюся в Лоде ситуацию "анархией" и пообещал в случае необходимости ввести комендантский час, чтобы "восстановить закон и порядок".

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