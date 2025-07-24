В Израиле как минимум восемь человек пострадали в результате наезда автомобиля на автобусную остановку

Восемь человек были госпитализированы после того, как в центре Израиля автомобиль врезался в автобусную остановку.
Как передает Report, об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на экстренные службы Израиля.
“В 9:25 утра мы получили сообщение о том, что автомобиль врезался в автобусную остановку недалеко от Кфар-Йоны", - сообщили cпасатели.
Отмечается, что автомобиль сбил несколько человек и скрылся с места происшествия.
“Машина была брошена, но позже найдена, а водителя разыскивают с использованием вертолетов, мотоциклов и собак”, - говорится в сообщении.
Состояние двоих из восьми пострадавших оценивается как средней тяжести - у них травмы грудной клетки и конечностей. У троих - травмы головы и конечностей, их состояние - от легкого до средней степени тяжести. Еще трое получили лёгкие травмы.