В Израиле как минимум восемь человек пострадали в результате наезда автомобиля на автобусную остановку

В Израиле как минимум восемь человек пострадали в результате наезда автомобиля на автобусную остановку

По меньшей мере восемь человек получили ранения в результате предполагаемого наезда автомобиля в Израиле

https://images.report.az/photo/892b1c9a-4015-33d7-99ec-e0ae2210f5cf.jpg https://images.report.az/photo/892b1c9a-4015-33d7-99ec-e0ae2210f5cf.jpg