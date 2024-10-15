В Израиле из-за стрельбы на шоссе погиб человек

Один человек погиб, четверо получили ранения в результате инцидента со стрельбой близ города Ашдод на юге Израиля.

Один человек погиб, четверо получили ранения в результате инцидента со стрельбой близ города Ашдод на юге Израиля.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал Ynet.

По его информации, происшествие случилось на 4-м шоссе - одной из самых протяженных и оживленных междугородних трасс в стране. Она проходит с севера на юг параллельно побережью Средиземного моря.

Вооруженный мужчина открыл огонь по машинам, тяжело ранив одного человека, который позднее умер от ран, пока медики боролись за его жизнь. Еще один пострадавший получил ранения средней степени тяжести, у трех других легкие травмы.

Стрелявший был вскоре нейтрализован полицейскими. Стражи порядка сейчас прочесывают местность в поисках возможных сообщников злоумышленника.