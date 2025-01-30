В Израиле из тюрем освободили 110 палестинских заключенных

110 палестинских заключенных освобождены из израильских тюрем в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа, 32 из них отбывали пожизненное наказание.

110 палестинских заключенных освобождены из израильских тюрем в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа, 32 из них отбывали пожизненное наказание.

Как передает Report, об этом объявил информационный офис по делам палестинских заключенных в своем Telegram-канале.

"Рады сообщить, что третья группа заключенных, состоящая из 110 палестинцев, вышла на свободу. В нее вошли 32 человека, приговоренные к пожизненному заключению, 48 отбывавших длительные сроки и 30 несовершеннолетних", - говорится в заявлении.

Египетский телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария" сообщает, что не менее 9 освобожденных заключенных уже вернулись в сектор Газа. Информации о том, будет ли кто-то из третьей группы депортирован за пределы палестинских территорий, пока не приводится.