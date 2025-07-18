В Израиле генпрокуратора поручила полиции расследование в отношении министра

Генеральная прокурор Израиля Гали Бахарав-Миара поручили полиции начать расследование в отношении министра социального равенства Мэй Голан по подозрению в получении взяток, мошенничестве и злоупотреблении доверием.

Генеральная прокурор Израиля Гали Бахарав-Миара поручили полиции начать расследование в отношении министра социального равенства Мэй Голан по подозрению в получении взяток, мошенничестве и злоупотреблении доверием.

Как передает Report, об этом сообщает The Times of Israel.

Приказ о расследовании в отношении министра был отдан после выхода расследовательского репортажа в начале 2025 года, в котором утверждалось, что она занималась сомнительным сбором средств для некоммерческой организации, которую сама же и создала, а также что в ее офисе якобы процветало кумовство.

Согласно отчету, Голан наняла в свой офис несколько человек, которые были родственниками её партнеров или влиятельных коллег. Некоторые из них не выполняли никакой реальной работы.

Среди них была жена давнего юридического консультанта, которая занимается грумингом собак, но при этом числится штатным сотрудником офиса Голана. Самому адвокату заплатили тысячи шекелей за подготовку юридических документов, которые так и не были поданы.