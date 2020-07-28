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В Израиле еще более двух тысяч человек заболели COVID-19

В Израиле еще более двух тысяч человек заболели COVID-19 Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Израиле возросло за сутки на 2 210 и составило к вечеру вторника 65 791, еще 12 пациентов с таким диагнозом скончались, общее число умерших достигло 486.
Другие страны
28 июля 2020 г. 21:17
В Израиле еще более двух тысяч человек заболели COVID-19

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Израиле возросло за сутки на 2 210 и составило к вечеру вторника 65 791, еще 12 пациентов с таким диагнозом скончались, общее число умерших достигло 486.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

Согласно данным министерства, сейчас в стране больны 33 148 человек, в тяжелом состоянии находятся 316 пациентов, из них 97 нуждаются в искусственной вентиляции легких. При этом 32 157 человек уже выздоровели.

Напомним, что из-за роста заболеваемости правительство Израиля ранее приняло решение о закрытии пляжей, бассейнов, тренажерных залов и ресторанов, однако на этой неделе комиссия кнессета по коронавирусу последовательно отменила эти ограничения.

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