В Израиле еще более двух тысяч человек заболели COVID-19

В Израиле еще более двух тысяч человек заболели COVID-19

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Израиле возросло за сутки на 2 210 и составило к вечеру вторника 65 791, еще 12 пациентов с таким диагнозом скончались, общее число умерших достигло 486.

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Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Израиле возросло за сутки на 2 210 и составило к вечеру вторника 65 791, еще 12 пациентов с таким диагнозом скончались, общее число умерших достигло 486. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает министерство здравоохранения страны. Согласно данным министерства, сейчас в стране больны 33 148 человек, в тяжелом состоянии находятся 316 пациентов, из них 97 нуждаются в искусственной вентиляции легких. При этом 32 157 человек уже выздоровели. Напомним, что из-за роста заболеваемости правительство Израиля ранее приняло решение о закрытии пляжей, бассейнов, тренажерных залов и ресторанов, однако на этой неделе комиссия кнессета по коронавирусу последовательно отменила эти ограничения. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram











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