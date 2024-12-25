В Израиле электронное разрешение на въезд станет обязательным с 1 января 2025 года

Предварительное оформление электронного разрешения (Electronic Travel Authorization, ETA-IL) на въезд в Израиль для граждан стран, имеющих с ним соглашение о безвизовом режиме, станет обязательным с начала 2025 года.

Предварительное оформление электронного разрешения (Electronic Travel Authorization, ETA-IL) на въезд в Израиль для граждан стран, имеющих с ним соглашение о безвизовом режиме, станет обязательным с начала 2025 года.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом напоминает Министерство туризма Израиля, обратив внимание путешественников на участившиеся случаи создания мошенниками поддельных сайтов, якобы связанных с оформлением разрешений на въезд в еврейское государство.

"С 1 января 2025 года оформление разрешения на въезд (ETA) станет обязательным для граждан из стран, имеющих соглашение с Израилем о безвизовом режиме", - говорится в заявлении.

Сбор за оформление разрешения с 1 января составит 25 шекелей ($7), отметили в Минтуризма Израиля.

В пресс-службе израильского Минтуризма в связи с предстоящими нововведениями ранее подчеркивали, что новые разрешения "не являются визой. Миграционное управление, в свою очередь, предупреждает, что факт получения ETA-IL не гарантирует автоматически права на въезд в Израиль - окончательное решение на границе будет принимать сотрудник пограничной службы, имеющий право отказать во въезде любому иностранцу.