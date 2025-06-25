В Израиле дают негативную оценку результатам бомбардировки США завода в иранском Фордо

В Израиле остались недовольны ударом американских бомбардировщиков по иранскому заводу по обогащению урана в Фордо.

В Израиле остались недовольны ударом американских бомбардировщиков по иранскому заводу по обогащению урана в Фордо.

Как передает Report, об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на источники.

Отмечается, что результаты ущерба, нанесенного заводу пока еще оцениваются, однако они неудовлетворительны.

Один из источников заявил, что ущерб, нанесенный заводу в Фордо "действительно недостаточен". Отмечается, что Израилю известно о том, какое количество обогащенного урана Иран смог переместить перед ударами и сколько центрифуг осталось и может быть использовано для обогащения в будущем.

"Для получения окончательных результатов могут потребоваться месяцы, если они вообще будут получены", - также сообщают источники из США.

Ранее, президент США Дональд Трамп заявил, что ядерные объекты Ирана были практически полностью уничтожены.