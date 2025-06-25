О нас

В Израиле дают негативную оценку результатам бомбардировки США завода в иранском Фордо

В Израиле дают негативную оценку результатам бомбардировки США завода в иранском Фордо В Израиле остались недовольны ударом американских бомбардировщиков по иранскому заводу по обогащению урана в Фордо.
Другие страны
25 июня 2025 г. 15:48
В Израиле дают негативную оценку результатам бомбардировки США завода в иранском Фордо

В Израиле остались недовольны ударом американских бомбардировщиков по иранскому заводу по обогащению урана в Фордо.

Как передает Report, об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на источники.

Отмечается, что результаты ущерба, нанесенного заводу пока еще оцениваются, однако они неудовлетворительны.

Один из источников заявил, что ущерб, нанесенный заводу в Фордо "действительно недостаточен". Отмечается, что Израилю известно о том, какое количество обогащенного урана Иран смог переместить перед ударами и сколько центрифуг осталось и может быть использовано для обогащения в будущем.

"Для получения окончательных результатов могут потребоваться месяцы, если они вообще будут получены", - также сообщают источники из США.

Ранее, президент США Дональд Трамп заявил, что ядерные объекты Ирана были практически полностью уничтожены.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Israel gives negative assessment of results of US bombing of plant in Iran's Fordow

Самое читаемое

Раскол в ЕС? Разные подходы европейских лидеров к ирано-израильскому конфликту
Раскол в ЕС? Разные подходы европейских лидеров к ирано-израильскому конфликту
18 июня 2025 г. 23:04
Эрдоган: Турция никогда не забудет помощь, оказанную ей азербайджанским народом в час трагедии
Эрдоган: Турция никогда не забудет помощь, оказанную ей азербайджанским народом в час трагедии
19 июня 2025 г. 17:05
В Европе 14 стран договорились усилить борьбу с теневым флотом России
В Европе 14 стран договорились усилить борьбу с "теневым флотом" России
20 июня 2025 г. 19:56
МЧС провело учения в Международном аэропорту Лянкярана
ФотоМЧС провело учения в Международном аэропорту Лянкярана
21 июня 2025 г. 12:02
Между Азербайджаном и Сомали обсуждены перспективы сотрудничества
Между Азербайджаном и Сомали обсуждены перспективы сотрудничества
22 июня 2025 г. 13:10
НАТО обнародовало амбициозные планы по укреплению обороны, освоению космоса и ускорению инноваций
НАТО обнародовало амбициозные планы по укреплению обороны, освоению космоса и ускорению инноваций
24 июня 2025 г. 17:11
Премьер Британии: Усиление НАТО важно в ситуации международной нестабильности
Премьер Британии: Усиление НАТО важно в ситуации международной нестабильности
25 июня 2025 г. 14:07
Счетная Палата утвердила заключение по аудиту Госнефтефонда
ФотоСчетная Палата утвердила заключение по аудиту Госнефтефонда
21 июня 2025 г. 17:58
Самолет AZAL вернулся в Баку после закрытия воздушного пространства Катара
Самолет AZAL вернулся в Баку после закрытия воздушного пространства Катара
23 июня 2025 г. 23:53
Депутат: На повышение пенсий и пособий в 2025 году будет выделено 1,4 млрд манатов
Депутат: На повышение пенсий и пособий в 2025 году будет выделено 1,4 млрд манатов
24 июня 2025 г. 12:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi