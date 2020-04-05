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В Израиле число заразившихся коронавирусом превысило 8 тыс. человек

​В Израиле число заразившихся коронавирусом превысило 8 тыс. человек

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Число пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 в Израиле увеличилось до 8 018, число скончавшихся - до 46.

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

По данным израильского министерства на 08:00 5 января по местному времени, число диагностированных случаев коронавируса в Израиле достигло 8 018, из них 46 скончались.

Напомним, что первый случай заражения коронавирусом был отмечен в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. На данный момент случаи заражения вирусом отмечены в 204 странах и регионах.

Число заразившихся инфекцией в мире превышает 1 200 319 человек. 246 174 из них выздоровели, 64 667 - скончались.

11 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала инфекцию COVİD-19, а 11 марта объявила пандемию.

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