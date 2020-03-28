В Израиле число заразившихся коронавирусом достигло 3 460 человек

Число пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 в Израиле достигло 3 460.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило министерство здравоохранения страны.

По данным израильского министерства на 09.00 субботы, число диагностированных случаев коронавируса в Израиле достигло 3 460, из них 50 человек в тяжелом состоянии. Двенадцать человек умерли. При этом 89 человек выздоровели. Еще 469 заболевших находятся в больницах, 1 828 проходят лечение в домашних условиях, 484 находятся под наблюдением врачей в специальных центрах, переоборудованных из гостиниц.

По сообщении минздрава в Израиле ежедневно проводится около 6000 анализов на COVID-19. На следующей неделе число проб будет увеличено до 10 000, в течение двух недель минздрав планирует увеличить число проводимых тестов до 30 000 в день.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.