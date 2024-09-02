В Израиле число участников протестов достигло 700 тысяч человек

В Израиле число участников акций протеста с требованием заключения соглашения о прекращении огня в секторе Газа достигло 700 тысяч человек.

В Израиле число участников акций протеста с требованием заключения соглашения о прекращении огня в секторе Газа достигло 700 тысяч человек.

Как передает Report, об этом сообщил портал Ynet со ссылкой на организаторов протестов.

"Массовый митинг был организован в субботу активистами после известий об убийстве шестерых заложников, которые провели 330 дней в плену у палестинских радикалов. Семьсот тысяч человек участвовали в протестах по всей стране в воскресенье вечером, и число участников на основной демонстрации на улице Каплан в Тель-Авиве составляет 550 тысяч", - говорится в сообщении.

Местная полицейская пресс-служба сообщила, что тысячи протестующих устроили в воскресенье вечером беспорядки в центре Тель-Авива после акции протеста в поддержку заложников в секторе Газа. Активисты, по данным портала, заблокировали центральное шоссе города и вступают в перепалки с полицией, которая задерживает нарушителей правопорядка.

Ранее ЦАХАЛ обнародовал имена шестерых заложников, чьи тела были обнаружены в одном из подземных туннелей в городе Рафах на юге палестинского анклава. Среди них Кармель Гат, Эден Йерушалми, Гирш Гольдберг-Полин, Александр Лобанов, Альмог Саруси и сержант Ори Данино.