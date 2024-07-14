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В Израиле четыре человека пострадали при нападении со стрельбой

В Израиле четыре человека пострадали при нападении со стрельбой По меньшей мере четыре человека получили ранения в результате нападения со стрельбой и наездом автомобиля на группу людей к юго-востоку от Тель-Авива.
Другие страны
14 июля 2024 г. 15:39
В Израиле четыре человека пострадали при нападении со стрельбой

По меньшей мере четыре человека получили ранения в результате нападения со стрельбой и наездом автомобиля на группу людей к юго-востоку от Тель-Авива.

Как передает Report, об этом сообщил 12-й канал израильского телевидения.

По его информации, два человека находятся в тяжелом состоянии, еще один получил травмы средней степени тяжести. Среди пострадавших есть ребенок.

По предварительным данным, инцидент произошел недалеко от одной из казарм Армии обороны Израиля. Нападавший был нейтрализован силами безопасности.

Полиция продолжает расследование обстоятельств произошедшего. На место происшествия был переброшен полицейский вертолет.

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Версия на английском языке Ramming attack in Israel, several wounded

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