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В Израиле арестовали сестру главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании

В Израиле арестовали сестру главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании В Израиле арестовали сестру главы политического бюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании - Сабаху Авад аль-Саламу Ханию.
Другие страны
1 апреля 2024 г. 16:06
В Израиле арестовали сестру главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании

В Израиле арестовали сестру главы политического бюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании - Сабаху Авад аль-Саламу Ханию.

Как передает Report, об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на заявление израильской полиции.

По данным издания, 57-летнюю женщину подозревают в контакте с боевиками ХАМАС и поддержке терактов на территории Израиля. Ее задержали в городе Тель-Шева, где израильская полиция провела рейд.

Офицеры обнаружили в доме сестры Хании документы, телефоны, сотни тысяч шекелей наличными и другие доказательства, связывающие ее с "серьезными нарушениями безопасности", а именно - поддержке нападения ХАМАС.

Отметим, что в феврале этого года СМИ сообщили о том, что в одной из больниц Израиля ей спасли жизнь.

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