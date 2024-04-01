В Израиле арестовали сестру главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании

В Израиле арестовали сестру главы политического бюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании - Сабаху Авад аль-Саламу Ханию.

В Израиле арестовали сестру главы политического бюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании - Сабаху Авад аль-Саламу Ханию.

Как передает Report, об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на заявление израильской полиции.

По данным издания, 57-летнюю женщину подозревают в контакте с боевиками ХАМАС и поддержке терактов на территории Израиля. Ее задержали в городе Тель-Шева, где израильская полиция провела рейд.

Офицеры обнаружили в доме сестры Хании документы, телефоны, сотни тысяч шекелей наличными и другие доказательства, связывающие ее с "серьезными нарушениями безопасности", а именно - поддержке нападения ХАМАС.

Отметим, что в феврале этого года СМИ сообщили о том, что в одной из больниц Израиля ей спасли жизнь.