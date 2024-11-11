В Израиле анонсировали подготовку частичной аннексии Западного берега

Министр финансов Израиля, лидер ультраправой партии "Религиозный сионизм" Бецалель Смотрич заявил, что отдал распоряжение начать подготовку к возможной аннексии частей Западного берега реки Иордан в 2025 году в связи с победой Дональда Трампа на президент

Министр финансов Израиля, лидер ультраправой партии "Религиозный сионизм" Бецалель Смотрич заявил, что отдал распоряжение начать подготовку к возможной аннексии частей Западного берега реки Иордан в 2025 году в связи с победой Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Как передает Report, высказывания главы Минфина цитирует газета Israel Hayom.

"В свой первый срок президент Трамп предпринял значимые шаги, включая перенос американского посольства в Иерусалим, признание Иерусалима столицей Израиля, признание израильского суверенитета над Голанскими высотами и подготовку решения о законности и легитимности еврейских поселений в Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега реки Иордан - ред.). Мы были в шаге от объявления израильского суверенитета над поселениями в Иудее и Самарии, и теперь пришло время сделать это. Я отдал распоряжение управлению поселений при Минобороны и израильской гражданской администрации начать комплексную профессиональную подготовительную работу по созданию необходимой инфраструктуры для применения суверенитета, 2025 год должен стать годом израильского суверенитета в Иудее и Самарии", - заявил Смотрич.

Напомним, что в декабре 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2334 с требованием прекратить израильскую поселенческую деятельность на оккупированных территориях. Израиль отказался выполнять положения этого документа.