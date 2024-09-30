В Израиле анонсировали начало следующей фазы операции против "Хезболлах"

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о скором начале "следующей фазы" военной операции против ливанского движения "Хезболлах".
Как передает Report, об этом он написал в соцсети X.
По его словам, она должна сыграть весомую роль в создании условий для возвращения жителей приграничных населенных пунктов на севере Израиля, эвакуированных из-за постоянных обстрелов, ведущихся с ливанской территории отрядами "Хезболлах".
"На встрече с главами советов населенных пунктов на линии противостояния (приграничные с Ливаном районы - ред.) я подчеркнул - следующая фаза войны против "Хезболлах" начнется скоро, и это будет значимый фактор в достижении цели войны - возвращении жителей севера в свои дома", - отметил он.