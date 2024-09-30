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В Израиле анонсировали начало следующей фазы операции против "Хезболлах"

В Израиле анонсировали начало следующей фазы операции против "Хезболлах" Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о скором начале "следующей фазы" военной операции против ливанского движения "Хезболлах".
Другие страны
30 сентября 2024 г. 19:55
В Израиле анонсировали начало следующей фазы операции против Хезболлах

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о скором начале "следующей фазы" военной операции против ливанского движения "Хезболлах".

Как передает Report, об этом он написал в соцсети X.

По его словам, она должна сыграть весомую роль в создании условий для возвращения жителей приграничных населенных пунктов на севере Израиля, эвакуированных из-за постоянных обстрелов, ведущихся с ливанской территории отрядами "Хезболлах".

"На встрече с главами советов населенных пунктов на линии противостояния (приграничные с Ливаном районы - ред.) я подчеркнул - следующая фаза войны против "Хезболлах" начнется скоро, и это будет значимый фактор в достижении цели войны - возвращении жителей севера в свои дома", - отметил он.

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