В Израиле 25-летняя девушка спасла родной поселок от боевиков

25-летняя Инбаль Рабин-Либерман спасла от террористов кибуц Нир-Ам. Это практически единственный поселок в приграничной с Газой полосе, серьезно не пострадавший в результате атаки ХАМАСа.

25-летняя Инбаль Рабин-Либерман спасла от террористов кибуц Нир-Ам. Это практически единственный поселок в приграничной с Газой полосе, серьезно не пострадавший в результате атаки ХАМАСа.

Как передает Report со ссылкой на Detaly.co.il, в то страшное утро, 7 октября Инбаль одной из первых в стране поняла, что происходит. И возглавила оборону.

Отметим, что в декабре 2022 года кибуц назначил ее на должность координатора по военной безопасности. Инбаль родилась и выросла в кибуце Нир-Ам, отслужила в боевых частях ЦАХАЛа, училась в школе женского лидерства.

Координатор по военной безопасности отвечает за безопасность населенного пункта в обычных и чрезвычайных ситуациях до прибытия сил ЦАХАЛа или полиции. Он является "связующим звеном" между жителями поселка, местными властями и силовиками и получает зарплату из бюджета минобороны.

Инбаль отнеслась ко своим обязанностям очень серьезно. Утром 7 октября она правильно оценила угрозу и быстро раздала оружие группе "быстрого реагирования" ("китат коненут") из жителей поселка.

"Она первой во всем Государстве Израиль осознала, что происходит. Бегала как сумасшедшая от дома к дому, организовала отряд самообороны, подготовила план по защите кибуца и расставила мужчин в засады у забора кибуца", - пишет об Инбаль сайт yeshuvnik.net.

Террористов, пришедших убивать мирных граждан, встретили огнем. Все боевики ХАМАСа, пытавшиеся прорваться в кибуц, были убиты. У забора позже насчитали 25 трупов боевиков.

После того, как жителям поселка удалось отбиться от террористов, Инбаль со своей семьей, как и многие другие кибуцники, эвакуировались. Героиня остановилась в одном из отелей Тель-Авива. 9 октября она отмечала свой день рождения. Встретиться с ней и поздравить пришел мэр города Рон Хульдаи.