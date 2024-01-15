О нас

В Израиле 17 человек получили ранения в результате нападения с ножом и наезда

В Израиле 17 человек получили ранения в результате нападения с ножом и наезда По меньшей мере 17 человек получили ранения в городе Раанана недалеко от Тель-Авива в результате инцидента, который потенциально может оказаться терактом.
Другие страны
15 января 2024 г. 17:01
В Израиле 17 человек получили ранения в результате нападения с ножом и наезда

По меньшей мере 17 человек получили ранения в городе Раанана недалеко от Тель-Авива в результате инцидента, который потенциально может оказаться терактом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил 12-й канал.

По его информации, медики сообщили о 17 пострадавших, трое из которых находятся в тяжелом состоянии. Раненых направляют в больницы.

Согласно первоначальным данным, инциденты произошли сразу в нескольких разных местах в Раанане. Сообщается о наезде автомобиля на прохожих, а также о ножевых ранениях. Мэр города просит местных жителей и школьников не выходить на улицу и дождаться прояснения обстановки.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İsraildə terror ehtimallı hücumlarda 17 nəfər yaralanıb
Версия на английском языке At least 17 injuried after 'stabbing and car-ramming' in Israeli city

Самое читаемое

Должностные лица азербайджанской армии отправлены в запас и отставку
Должностные лица азербайджанской армии отправлены в запас и отставку
12 января 2024 г. 13:08
Дорожная полиция предупредила водителей
Дорожная полиция предупредила водителей
11 января 2024 г. 12:36
В азербайджанской армии продолжаются командные сборы
ФотоВ азербайджанской армии продолжаются командные сборы
12 января 2024 г. 10:05
Названа дата вступительного экзамена в магистратуру
Названа дата вступительного экзамена в магистратуру
12 января 2024 г. 11:37
В Баку температура воздуха упадет до -4°С, в регионах ожидается снег
В Баку температура воздуха упадет до -4°С, в регионах ожидается снег
14 января 2024 г. 13:14
Выплачены пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району за декабрь
Выплачены пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району за декабрь
10 января 2024 г. 12:26
В Республиканском перинатальном центре в Баку возник пожар, пациенты были эвакуированы
ФотоВ Республиканском перинатальном центре в Баку возник пожар, пациенты были эвакуированы
9 января 2024 г. 06:16
Деятельность бакинского цирка приостановлена
Деятельность бакинского цирка приостановлена
10 января 2024 г. 15:37
В Азербайджане завтра пойдет снег
В Азербайджане завтра пойдет снег
11 января 2024 г. 13:00
Число погибших при пожаре в мебельном цехе в Баку возросло до шести
ФотоЧисло погибших при пожаре в мебельном цехе в Баку возросло до шести
15 января 2024 г. 17:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi