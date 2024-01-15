В Израиле 17 человек получили ранения в результате нападения с ножом и наезда

По меньшей мере 17 человек получили ранения в городе Раанана недалеко от Тель-Авива в результате инцидента, который потенциально может оказаться терактом.

По меньшей мере 17 человек получили ранения в городе Раанана недалеко от Тель-Авива в результате инцидента, который потенциально может оказаться терактом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил 12-й канал.

По его информации, медики сообщили о 17 пострадавших, трое из которых находятся в тяжелом состоянии. Раненых направляют в больницы.

Согласно первоначальным данным, инциденты произошли сразу в нескольких разных местах в Раанане. Сообщается о наезде автомобиля на прохожих, а также о ножевых ранениях. Мэр города просит местных жителей и школьников не выходить на улицу и дождаться прояснения обстановки.