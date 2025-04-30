В Израиле 12 человек пострадали из-за пожаров

По меньшей мере 12 человек получили легкие травмы из-за пожаров в Израиле.

По меньшей мере 12 человек получили легкие травмы из-за пожаров в Израиле.

Как передает Report, об этом сообщает Times of Israel.

Среди них двое младенцев. Все пострадавшие госпитализированы.

Еще около 10 человек получили медпомощь на месте. К тушению пожаров привлечены 12 самолетов, а также 105 бригад.

Полиция сообщает, что в связи с сильным лесным пожаром к северу от Бейт-Шемеша проведена эвакуация жителей ряда поселков.

Отметим, что в израильских городах Ашкелон, Беэр-Шева, Модиин и т.д. из-за погодных условий и пожаров отменяют мероприятия в честь Дня независимости. Также отменено зажжение факелов из-за сильного ветра.