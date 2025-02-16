В Израиль доставлены тяжелые авиабомбы MK-84

В Израиль доставлена партия тяжелых авиабомб MK-84, запрет на поставку которых в эту страну отменил президент США Дональд Трамп в конце января.

В Израиль доставлена партия тяжелых авиабомб MK-84, запрет на поставку которых в эту страну отменил президент США Дональд Трамп в конце января.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба израильского министерства обороны.

"Партия тяжелых авиабомб массой 2 000 фунтов (около 907 кг), недавно одобренная правительством США, была получена и выгружена в Израиле. Судно, перевозящее тяжелые боеприпасы MK-84, пришвартовалось и было разгружено в порту Ашдода. Боеприпасы были загружены на десятки грузовиков и перевезены на базы ВВС Израиля", - говорится в заявлении.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что партия боеприпасов, прибывшая в Израиль ночью по решению администрации Трампа, представляет собой значительный актив для ВВС и Армии обороны Израиля, а также служит еще одним доказательством прочного союза между Израилем и Соединенными Штатами.

В ведомстве отметили, что продолжается закупка и перевозка боеприпасов для Армии обороны Израиля: "На сегодняшний день в Израиль прибыло более 76 000 тонн военной техники посредством 678 воздушных и 129 морских поставок. Это крупнейший воздушный и морской мост в истории Израиля".