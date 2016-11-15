В Измире задержаны 29 сотрудников университета по подозрению в связях с Гюленом

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Турецкая полиция в рамках расследования деятельности сторонников террористической организации Фетхуллаха Гюлена задержала 29 сотрудников университета Кятип Челеби в городе Измир, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Всего прокуратура получила 35 судебных ордеров на задержание. Операция прошла одновременно в провинциях Измир, Коджаэли и Маниса. Как сообщается, в число подозреваемых входит супруга турецкого военного летчика, который участвовал в нанесении ударов по зданию разведки и спецназа полиции в Анкаре в ходе попытки переворота 15 июля.

По данным телеканала NTV, на телефонах некоторых подозреваемых была найдена программа Bylock, которую мятежники во время переворота использовали для общения между собой. В домах задержанных проводятся обыски, сообщается об обнаружении литературы о Гюлене. Кроме того, к расследованию подключено и Управление по борьбе с экономическими преступлениями - некоторые из задержанных переводили деньги через связанный с Гюленом "Банк Асья", который сейчас закрыт по решению властей.