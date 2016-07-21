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    В Измире по обвинению в причастности к госперевороту арестованы 11 адвокатов

    Разыскиваются еще 14 адвокатов, в отношении которых вынесено решение о задержании

    Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ В операциях, проведенных полицией в Измире в связи с попыткой военного переворота террористической организацией FETÖ, арестованы 11 адвокатов. 

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, адвокаты были задержаны в ходе обысков по 25 адресам. Есть предположения об их связях с FETÖ. 

    В сообщении говорится, что во время обысков в домах и на рабочих местах были изъяты документы организации и различные программы. 

    Разыскиваются еще 14 адвокатов, в отношении которых вынесено решение о задержании.

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